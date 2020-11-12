Губерниев назвал игру сборной России в Молдавии броуновским движением: «Поди не знаю куда»
22:36
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поделился мнением о контрольном матче сборной России против Венгрии (0:0).
«Игра футбольной сборной России против Молдавии напоминала броуновское движение, поди не знаю куда, принеси то, не знаю, что... 0-0!», — написал Губерниев.
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