Губерниев назвал игру сборной России в Молдавии броуновским движением: «Поди не знаю куда»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поделился мнением о контрольном матче сборной России против Венгрии (0:0).

«Игра футбольной сборной России против Молдавии напоминала броуновское движение, поди не знаю куда, принеси то, не знаю, что... 0-0!», — написал Губерниев.