"Голы придут". Семак – о Заболотном

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча с "Аустрией" (0:3) рассказал о ситуации с травмированными футболистами, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Далеко не все игроки, которые не были вызваны в сборные, сегодня попали в заявку. Не могли бы вы пояснить, почему?

– Маммана и Иванович по медицинским показателям. Маммана, надеюсь, начнет тренироваться со следующей недели. Маркизио и Ерохин продолжают лечение. Азмун получил дополнительный отдых, потому что не имел его во время зимней паузы.

– Антону Заболотному вираж посвятил целый матч, пел "Антошка, Антошка, давай забей немножко". Уже даже фанаты "Зенита" высмеивают низкую результативность Антона. И все-таки что ему мешает?

– Голов не хватает! Моменты у него есть, голы придут. У кого-то больше мастерства с рождения... Над техническими элементами надо работать, помогать команде. Он – игрок нашей команды, все вместе делаем общее дело.

– Футболисты "Зенита-2", игравшие сегодня, освобождены от матчей ФНЛ?

– Уже сегодня они полетят в Москву на матч с "Химками". Для молодых игроков то время, на которое они вышли, – достаточно.