Нападающий «Црвены Звезды» — о нежелании Джеко играть в России: «Атмосфера в России прекрасная, здесь все хорошо»

Нападающий «Црвены Звезды» Питер Олайинка в разговоре с «СЭ» высказался об игре в товарищеском турнире Кубок PARI Премьер в России.

— Я не первый раз приехал в Россию. Это было лет пять назад. Здесь все хорошо. Атмосфера в России прекрасная. Играть здесь тоже хорошо.

— Джеко заявлял, что не хотел ехать играть в Россию из-за политики...

— Даже не знаю. Здесь все хорошо. Не в курсе, что происходит с ними. Я сконцентрирован на турнире и своей команде.

В июне сообщалось, что Джеко может пропустить товарищеский турнир из-за отпуска. В сентябре 2022 года боснийский форвард вместе с несколькими легионерами не хотел ехать в Россию из-за политической ситуации.

«Црвена Звезда» победила в Кубке PARI Премьер, обыграв «Фенербахче» (3:1), «Зенит» (2:1) и «Нефтчи» (4:0).