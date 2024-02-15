Гладилин считает Парагвай достойным соперником для сборной России

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил второго соперника для сборной России в товарищеском матче этой весной.

Ранее РФС объявил о том, что 25 марта национальная команда сыграет против Парагвая в Москве. За несколько дней до этого, 21 марта, россияне на «ВТБ Арене» примут Сербию.

«Парагвай, конечно, сильнее Кубы. Сейчас для нас главное, чтобы сборная играла и участвовала в товарищеских матчах. Сербия будет посильнее Парагвая. В Южной Америке команды хорошего класса, всегда эта сборная участвует в разных турнирах. Соперник достойный», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.