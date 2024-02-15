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15 февраля, 07:54

Бородюк: «Самое главное, чтобы сборные Сербии и Парагвая привезли основные составы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился ожиданиями от товарищеских матчей Россия — Парагвай и Россия — Сербия.

«На мой взгляд, хорошие два варианта. Единственное, надо знать, как будут прописаны определенные пункты по этой игре. Обязательно нужно правильно составить контракт по приезде игроков национальных команд. Самое главное, чтобы привезли основные составы, а не игроков, которые являются кандидатами в национальную сборную.

Команды хорошего уровня. Понятно, что это не те соперники, которые на голову выше нашей команды. Но с точки зрения футбола это две хорошие сборные. Мы как раз с ними и проверим на данном этапе, в каком состоянии находится наша сборная и наши игроки. Надеюсь, что на эти две игры не будет привлекаться большое количество игроков. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб вызвал, как на все обычные сборы, до 25 футболистов. Надо на эти две игры приглашать лучших игроков. Невзирая на товарищеские матчи, результат игры будет влиять на рейтинг. Нужно, чтобы тренерский штаб и футболисты думали об этом. Ведь любая победа, даже в товарищеской игре, подарит праздник и радость болельщикам», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бородюка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005560327_borodyuk_hochet_videt_osnovnoy_sostav_sbornoy_rossii_v_tovarischeskih_matchah_protiv_serii_i_paragvaya
Александр Бородюк
Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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