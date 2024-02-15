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15 февраля, 13:43

Булыкин считает, что сборная России сыграет сильнейшим составом с Сербией и Парагваем

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на выбор команды Парагвая в качестве очередного соперника для россиян для товарищеских матчей весной.

Ранее РФС объявил о том, что 25 марта национальная команда сыграет против Парагвая в Москве. 21 марта россияне на «ВТБ Арене» примут Сербию.

«Очень здорово, что нам удалось договориться о встречах с такими соперниками, как Сербия и Парагвай. Нашей сборной придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться благоприятного результата в этих матчах. Отбыть номер уже не получится. Это сильные команды, и можно легко поплатиться в случае недонастроя», — цитирует Булыкина RT.

Экс-футболист полагает, что сборная России выйдет своим сильнейшем составом на матчи против Сербии и Парагвая.

«Если использовать большое количество молодых игроков, нас могут легко раскатать в этих играх и о сборной вновь пойдут неприятные разговоры. Поэтому тут будет основной состав и даже не придется никого настраивать. Это достойные соперники для того, чтобы проверить на их фоне свой уровень», — добавил он.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: RT
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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