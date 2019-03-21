Германия и Сербия сыграли вничью

Сборные Германии и Сербии разошлись миром в товарищеском матче (1:1). Лука Йович в начале встречи вывел сербов вперед, а Леон Горецка во втором тайме сравнял счет.

Товарищеский матч

Германия - Сербия - 1:1 (0:1)

Голы: Йович, 12 (0:1). Горецка, 69 (1:1).

Германия: Нойер (тер Штеген, 46), Клостерманн (Керер, 90), Та, Зюле, Хальстенберг, Киммих, Гюндоган, Хаверц (Ройс, 46), Брандт (Горецка, 56), Сане (Шульц, 90+6), Вернер.

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спаич, Миленкович, Богосавац (Митрович, 80), Милинкович-Савич (Лукич, 62), Максимович (Йовичич, 88), Ляич, Лазович (Живкович, 79), Гачинович (Радоньич, 63), Йович (Павков, 71).

Удаление: Павков, 90+3.

Судья: Мэдден (Шотландия).

20 марта. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".