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Гарет Саутгейт прокомментировал травму Сака

08:49
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о характере травмы полузащитника Букайо Сака. Футболист получил повреждение в товарищеском матче с Румынией (1:0).

«У Сака несерьезная травма бедра. Надеемся, что с середины недели он приступит к тренировкам. Будем следить за его состоянием изо дня в день, но мы не волнуемся», — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.

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