Сборная Англии провела товарищеский матч против команды Румынии (1:0).

Перед стартовым свистком футболисты обеих команд преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Однако два футболиста сборной Румынии не стали опускаться на одно колено. Стоять остались полузащитник Николае Станчу и защитник Йонуц Неделчару.

Отметим, что 25-летний Неделчару сейчас выступает за АЕК, куда перешел из российской «Уфы».