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Бывший защитник «Уфы» не преклонил колено перед началом матча Англия — Румыния

09:57
Церемония преклонения колена. Фото Twitter
Церемония преклонения колена. Фото Twitter
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Сборная Англии провела товарищеский матч против команды Румынии (1:0).

Перед стартовым свистком футболисты обеих команд преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Однако два футболиста сборной Румынии не стали опускаться на одно колено. Стоять остались полузащитник Николае Станчу и защитник Йонуц Неделчару.

Отметим, что 25-летний Неделчару сейчас выступает за АЕК, куда перешел из российской «Уфы».

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