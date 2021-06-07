Бывший защитник «Уфы» не преклонил колено перед началом матча Англия — Румыния
09:57
Сборная Англии провела товарищеский матч против команды Румынии (1:0).
Перед стартовым свистком футболисты обеих команд преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter.
Однако два футболиста сборной Румынии не стали опускаться на одно колено. Стоять остались полузащитник Николае Станчу и защитник Йонуц Неделчару.
Отметим, что 25-летний Неделчару сейчас выступает за АЕК, куда перешел из российской «Уфы».
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