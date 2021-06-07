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Рэшфорд прокомментировал победу сборной Англии в товарищеском матче против Румынии

07:10
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Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд подвел итоги товарищеского матча против Румынии (1:0).

23-летний нападающий вывел команду с капитанской повязкой и стал автором единственного гола.

«Это то, о чем вы мечтали в детстве, и теперь мне удалось осуществить эту мечту. Получилась трудная игра. Нам нужно было много работать, держаться вместе. Они хорошо играли с мячом, и это было сложной задачей в защите — прессинговать и забирать мяч. Мы создали много моментов и хорошо играли как в атаке, так и в защите», — приводит слова Рэшфорда ITV.

Сборная Англии на чемпионате Европы-2020 в группе D сыграет с Хорватией (13 июня), Шотландией (18 июня) и Чехией (22 июня).

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