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21 марта, 20:05

Гафин назвал стадион «Динамо» лучшим в Москве

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о том, что оба матча сборной пройдут на домашнем стадионе бело-голубых.

«Здорово, что оба матча сборной пройдут на нашем стадионе. Для этого и строили лучший в городе стадион! Это и признается такими статусными играми. Мы гордимся, что матч Россия — Сербия проходит на стадионе «Динамо». У нас самый лучший стадион, в центре города, уютный, качественный. Где проводить такие игры, как не здесь?» — сказал Гафин.

Александр Головин и&nbsp;Душан Тадич. Россия — Сербия. Онлайн-трансляция матча

25 марта команда Валерия Карпина проведет еще одну товарищескую встречу. Ее соперником станет Парагвай. Игра также пройдет на «ВТБ Арене».

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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