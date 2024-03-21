Гафин назвал стадион «Динамо» лучшим в Москве

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о том, что оба матча сборной пройдут на домашнем стадионе бело-голубых.

«Здорово, что оба матча сборной пройдут на нашем стадионе. Для этого и строили лучший в городе стадион! Это и признается такими статусными играми. Мы гордимся, что матч Россия — Сербия проходит на стадионе «Динамо». У нас самый лучший стадион, в центре города, уютный, качественный. Где проводить такие игры, как не здесь?» — сказал Гафин.

25 марта команда Валерия Карпина проведет еще одну товарищескую встречу. Ее соперником станет Парагвай. Игра также пройдет на «ВТБ Арене».