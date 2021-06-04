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Форвард сборной Украины Яремчук: «Мы хорошо подготовились к матчу с Северной Ирландией и заслужили победу»

07:26
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук подвел итоги товарищеского матча против Северной Ирландии (1:0).

«Мы хорошо подготовились к этому матчу и заслужили победу. Конечно, мы могли забить намного больше, но главное, что у нас были моменты. А голы придут», — приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

На чемпионате Европы-2020 Украина в группе C встретится с Голландией, Австрией и Северной Македонией.

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