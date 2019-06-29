Эльвер Рахимич: "Дерби между ЦСКА и "Спартаком" всегда принципиальны. Совершенно не важно, какой статус у матча"

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что матч товарищеского турнира в Австрии против "Спартака" будет принципиальным, несмотря на статус встречи. Игра пройдет 30 июня в 19.00 по московскому времени.

– Совершенно не важно, какой статус у матча – товарищеский или официальный, – цитируют "Известия" Рахимича. – Дерби между ЦСКА и "Спартаком" всегда принципиальны. Уверен, для обеих команд матч очень важен. В целом турнир получается интересным. Практически все футболисты получают игровую практику. Конечно, мне крайне приятно наблюдать за молодыми игроками ЦСКА. Надеюсь, они получат хороший опыт.

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