«Динамо» в товарищеском матче победило «Слован»

«Динамо» в товарищеском матче на сборе в Турции обыграло «Слован» со счетом 2:0. В составе российской команды голы на счету нападающего Николая Комличенко на 71 минуте с пенальти и полузащитника Максима Данилина.

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«Динамо» — «Слован Л» — 2:0 (0:0)

Голы: Комличенко, 71 — с пенальти (1:0). Данилин, 88 (2:0).

«Динамо»: Шунин, Ордец (Калачев, 83), Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер (Карапузов, 62), Рауш (Москвичев, 62), Юсупов, Шиманьски (Гоманюк, 46), Комличенко (Данилин, 78), Филипп (Усанов, 78)