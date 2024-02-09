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9 февраля, 13:00

ЦСКА — «Сочи»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

ЦСКА сыграет с «Сочи» в товарищеском матче 9 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА сыграет с «Сочи» в товарищеском матче в пятницу, 9 февраля. Игра пройдет в Белеке (Турция) и начнется в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке. Также следить за встречей можно на официальном YouTube-канале «Сочи».

РПЛ возобновится 1 марта, армейцы проведут первую игру после зимней паузы 2 марта против «Оренбурга» на стадионе «ВЭБ Арена». Южане начнут с гостевого матча в Калининграде против «Балтики» 3 марта.

Товарищеские матчи. Клубы.
09 февр, 15:00. ()
Сочи
2:1
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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