ЦСКА сыграет с «Сочи» в товарищеском матче в пятницу, 9 февраля. Игра пройдет в Белеке (Турция) и начнется в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке. Также следить за встречей можно на официальном YouTube-канале «Сочи».

РПЛ возобновится 1 марта, армейцы проведут первую игру после зимней паузы 2 марта против «Оренбурга» на стадионе «ВЭБ Арена». Южане начнут с гостевого матча в Калининграде против «Балтики» 3 марта.

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