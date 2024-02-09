ЦСКА — «Сочи»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире
ЦСКА сыграет с «Сочи» в товарищеском матче 9 февраля
ЦСКА сыграет с «Сочи» в товарищеском матче в пятницу, 9 февраля. Игра пройдет в Белеке (Турция) и начнется в 15.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния ЦСКА — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке. Также следить за встречей можно на официальном YouTube-канале «Сочи».
РПЛ возобновится 1 марта, армейцы проведут первую игру после зимней паузы 2 марта против «Оренбурга» на стадионе «ВЭБ Арена». Южане начнут с гостевого матча в Калининграде против «Балтики» 3 марта.
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