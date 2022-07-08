Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 22:22

Аршавин о праздновании гола кувырком: «Кержаков падал, не знал, за что меня схватить»

Аршавин рассказал о праздновании гола с Кержаковым
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о праздновании гола с экс-одноклубником Александром Кержаковым кувырком друг через друга.

«Все супер! Тренировали ли с Кержом кувырки? Он падал, не знал, за что меня схватить, ха-ха. Но победили нелегко», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

В первый раз футболисты отпраздновали гол таким способом 21 год назад, когда Кержаков впервые отличился за петербуржцев.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4749905-ne-znal-za-chto-menya-hvatat-arshavin-o-prazdnovanii-s-kerzhakovym-v-matche-legend.html
Александр Кержаков
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
Секс, наркотики, баскетбол и переписка с Байденом. Как в Химках судят звезду мирового баскетбола Бриттни Грайнер
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Титов оценил поддержку фанатов в матче легенд против «Зенита»
Титов не считает предательством переход Бакаева в «Зенит»
Бувач прокомментировал подписание новых контрактов с Кутицким и Осокиным
Аленичев о матче легенд: «Если одним словом, то очень устал»
Быстров о матче легенд против «Спартака»: «Когда пять лет не играешь можно и автобус поставить»
«Динамо» подписало новый контракт с защитником Осокиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов оценил поддержку фанатов в матче легенд против «Зенита»

Баженов о матче легенд против «Зенита»: «Разговоры в раздевалке? Пихач был, куда же без этого»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости