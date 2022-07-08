Аршавин о праздновании гола кувырком: «Кержаков падал, не знал, за что меня схватить»

Аршавин рассказал о праздновании гола с Кержаковым

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о праздновании гола с экс-одноклубником Александром Кержаковым кувырком друг через друга.

«Все супер! Тренировали ли с Кержом кувырки? Он падал, не знал, за что меня схватить, ха-ха. Но победили нелегко», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

В первый раз футболисты отпраздновали гол таким способом 21 год назад, когда Кержаков впервые отличился за петербуржцев.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.