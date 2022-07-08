Титов оценил поддержку фанатов в матче легенд против «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал матч легенд против «Зенита».

— Вам не хватало сегодня поддержки фанатов? Зенитовских болельщиков было слышно лучше.

— Потому что их было больше, Зенит сегодня играет дома, — сказал Титов «СЭ». — Давайте будем играть в Москве, вы посмотрите, какая будет у нас поддержка. Раньше тоже на любом матче на Петровском наших болельщиков было меньше, но их всегда было лучше слышно.

— Вам не кажется, что с введением Fan ID такой атмосферы не будет?

— Честно признаюсь, не вникал в эту ситуацию, для чего это все делается, если болельщик не идет и бойкотирует матч. Надо собраться всем, обсудить.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.