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Сегодня, 22:35

Баженов о матче легенд против «Зенита»: «Разговоры в раздевалке? Пихач был, куда же без этого»

Баженов поделился эмоциями после матча легенд против «Зенита»
Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал матч легенд против «Зенита».

«Это было круто, конечно! Думаю, все получили удовольствие, люди помнят таких игроков, которые были сегодня на поле. Очень рад, что мне удалось принять сегодня участие. Это честь для меня.

Разговоры в раздевалке? Пихач был, куда же без этого. Андрей Валерьевич умеет настроить, но все было корректно и по делу. Все было с уважением. Уверен, что и в дальнейшем нужно проводить такие матчи. Сегодня все кайфанули», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Источник: Разговоры в раздевалке? Пихач был, куда же без этого
Никита Баженов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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