Бывший член исполкома ФФУ: "Если Габовда сломает кого-то из "Краснодара", наказание будет серьезным"

Известный украинский журналист, бывший член ФФУ Артем Франков считает, что слова украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаша" Юрия Гавовды о предстоящем спарринге с "Краснодаром-2" стоит рассматривать, как шутку. Футболист опубликовал сториз в Instagram, в котором намекнул, что один из игроков российской команды получит травму.

– Честно говоря, думаю, на это не нужно никак реагировать, – сказал Франков. – Не думаю, что это событие заслуживает большого резонанса. Но выносить все это на футбольное поле категорически нельзя.

– Как угрозу этот пост не стоит рассматривать?

– Надеюсь, что это все-таки шутка. Хотел бы в это верить. Вы же понимаете, что если человек предупреждает, что намерен сломать соперника и потом это делает, то это выходит из плоскости футбольного права. В этой ситуации санкции против Габовды будут очень серьезными.

– Но мы же не можем знать, насколько он серьезен.

– Между игроками несколько иные отношения. Понимаю, что всякое в футболе бывало, разные истории. На Межконтинентальном Кубке 1969 года футболисты "Эстудиантеса" избивали Нестора Комбена, нападающего "Милана" аргентинского происхождения, которого обвиняли в дезертирстве. Якобы перебравшегося во Францию и отказавшегося от гражданства, чтобы не служить в армии. Поэтому ему сломали нос на поле и молотили во время матча, а президент Аргентины потом весь "Эстудиантес" за это арестовал, выясняя, что футболисты натворили. Давайте рассуждать вместе, как на это реагировать. Отношения между российскими и украинскими игроками ни для кого не являются секретом. Просто в данном случае, высказывание приобрело определенный подтекст, потому что оно о конкретной встрече. Лично не знаком с Габовдой, не могу сказать, насколько он серьезен в этом высказывании. Хотя я бы хотел рассматривать это как троллинг.

– То есть сажать его в запас не стоит?

– Думаю, все российские футболисты предупреждены. Как поступит главный тренер "Халадаша", отдельный вопрос. На месте "Краснодара-2" связался бы с соперником и выяснил этот вопрос. Чтобы в венгерском клубе узнали намерения Габовды. Разумеется, если футболист скажет, что хочет драться, а не играть, то решение главного тренера "Халадаша" понятно.

– Никто не признается, что всерьез намерен избивать соперников.

– Понятно, что можно сломать кого-то, а потом сказать: "Прости, любимая, так получилось". Сложная ситуация. Решал бы этот вопрос чисто практически. Мне кажется, если устраивать из этого большой скандал, то такое может послужить поводом для других нехороших вещей и настроений. Думаю, в соцсетях и так уже все "горит".

– Давайте решать вопрос практически. Что нужно сделать главному тренеру венгерской команды? Не выпускать игрока на поле?

– Конечно, это решение проблемы. Другой вопрос в том, что подобные заявления для профессионального спортсмена недопустимы. Допустим, вопрос не в отношениях России и Украины, а между клубами. Как часто футболисты перед дерби обмениваются подобными вещами и угрожают друг друга поубивать? Если говорить том, что несут профессиональные боксеры перед очными противостояниями, то там пробу негде ставить. На месте "Халадаша", не выпускал бы игрока даже после беседы с ним. Главный тренер должен учитывать фактор, что украинец выходит против российской команды. Тем более, если футболист из Западной Украины. Вопрос в том, что игроку 30 лет. Он прекрасно известен по выступлениям за "Карпаты". Интересно его мнение по этому вопросу. Думаю, его засыпали вопросами по поводу этой сториз. (Ярослав Сусов)

Украинец угрожает российским футболистам. УЕФА нужно разобраться