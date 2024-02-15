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15 февраля, 15:30

«Интер Майами» — «Ньюэллз Олд Бойз»: время начала и где смотреть трансляцию матча

Трансляция матча «Интер Майами» — «Ньюэллз Олд Бойз» начнется в 03.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

В ночь на 16 февраля «Интер Майами» на домашней арене «Драйв Пинк Стэдиум» в городе Форт-Лодердейл во Флориде проведет товарищеский матч с «Ньюэллз Олд Бойз». Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

Поединок «Интер Майами» — «Ньюэллз Олд Бойз» официально не будет показан в России. Смотреть бесплатно видеотрансляцию товарищеской игры можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в специальных тематических сообществах (например, в данном паблике).

В составе «Интер Майами» играет нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В сезоне-2022/23 36-летний форвард принял участие в 14 матчах за клуб из МЛС, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Месси является воспитанником «Ньюэллз Олд Бойз». Футболист играл за аргентинскую команду с 1994 по 2000 год.

Футбол
ФК Интер Майами
ФК Ньюэллз Олд Бойз
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