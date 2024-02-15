В ночь на 16 февраля «Интер Майами» на домашней арене «Драйв Пинк Стэдиум» в городе Форт-Лодердейл во Флориде проведет товарищеский матч с «Ньюэллз Олд Бойз». Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

Поединок «Интер Майами» — «Ньюэллз Олд Бойз» официально не будет показан в России. Смотреть бесплатно видеотрансляцию товарищеской игры можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в специальных тематических сообществах (например, в данном паблике).

В составе «Интер Майами» играет нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В сезоне-2022/23 36-летний форвард принял участие в 14 матчах за клуб из МЛС, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Месси является воспитанником «Ньюэллз Олд Бойз». Футболист играл за аргентинскую команду с 1994 по 2000 год.