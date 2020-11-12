Босния дома уступила Ирану

Сборная Ирана в товарищеском матче на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:0). В составе победителей отличились Каве Резаеи и Мехди Гайеди.

Товарищеский матч

Босния и Герцеговина — Иран — 0:2 (0:0)

Голы: Резаеи, 46 (0:1). Гайеди, 90+1 (0:2).

Босния и Герцеговина: Бурич (Пирич, 22), Настич (Кадушич, 58), Ковачевич, Саничанин, Чорлука, Пьянич (Цимирот, 46), Рахманович (Милошевич, 81), Гояк (Ходжич, 46), Лончар, Татар, Хаджич (Превляк, 58).

Предупреждения: Татар, 30. Лончар, 73.

Судья: Милячич (Черногория).

12 ноября. Сараево. Стадион «Асим Ферхатович-Хасе»