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Болельщики смогут посетить матч Франция — Болгария

04:11
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Агентство AFP сообщает, что французское правительство согласилось разрешить зрителям присутствовать на товарищеском матче Франции против Болгарии. Игра состоится во вторник, 8 июня, на стадионе «Стад де Франс».

Ожидается, что игру смогут посмотреть на трибунах не более 5 000 болельщиков. Комендантский час будет увеличен до 23.00 в регионе, чтобы у зрителей не возникло проблем с полицией.

Сборная Франция продолжает подготовку к Евро-2020. На турнире команда Дидье Дешама сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).

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