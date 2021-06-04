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Шевченко считает, что сборной Украины нужно продолжать работать над реализацией моментов

07:09
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги товарищеского матча против Северной Ирландии (1:0).

«Это была важная игра с точки зрения нашей уверенности. Ребята показали стремление победить. Но нам нужно продолжать работать над реализацией моментов. Во втором тайме команда немного подустала, но в целом мы провели неплохую игру», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

На чемпионате Европы-2020 Украина в группе C встретится с Голландией, Австрией и Северной Македонией.

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