Дешам остался доволен игрой Бензема против Уэльса

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Уэльсом в товарищеском матче (3:0) отметил, что в начале встречи соперник остался в меньшинстве.

«Были хорошие вещи в этой игре, но у соперника было на одного игрока меньше, а у нас было много моментов. Если бы нам повезло, мы могли бы забить больше. Пенальти? Вратарь Уэльса сделал отличный сейв.

У трех нападающих нет фиксированных позиций, и у них есть полная свобода. Они умны, и у каждого есть свои собственные характеристики, которые дополняют друг друга. Карим продемонстрировал свои технические способности, и я хотел бы увидеть, что он забил. Это был важный момент для него, и он играл на команду", — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

33-летний Бензема в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Франция на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).