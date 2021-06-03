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Дешам остался доволен игрой Бензема против Уэльса

05:02
Дидье Дешам. Фото Instagram
Дидье Дешам. Фото Instagram
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Уэльсом в товарищеском матче (3:0) отметил, что в начале встречи соперник остался в меньшинстве.

«Были хорошие вещи в этой игре, но у соперника было на одного игрока меньше, а у нас было много моментов. Если бы нам повезло, мы могли бы забить больше. Пенальти? Вратарь Уэльса сделал отличный сейв.

У трех нападающих нет фиксированных позиций, и у них есть полная свобода. Они умны, и у каждого есть свои собственные характеристики, которые дополняют друг друга. Карим продемонстрировал свои технические способности, и я хотел бы увидеть, что он забил. Это был важный момент для него, и он играл на команду", — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

33-летний Бензема в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Франция на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии. Валлийцы выступят в группе А (Италия, Турция, Швейцария).

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