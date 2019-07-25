"Бенфика" Злобина обыграла "Фиорентину" в международном кубке чемпионов

"Фиорентина" уступила "Бенфике" в матче международного кубка чемпионов (1:2). Команды обменялись голами в первом тайме, а победный мяч на последних секундах встречи забил Лукас Кайю.

Российский вратарь португальской команды Иван Злобин отыграл первый тайм.

Международный кубок чемпионов

"Фиорентина" (Италия) – "Бенфика" (Португалия) – 1:2 (1:1)

Голы: Сеферович, 9 (0:1). Влахович, 29 (1:1). Кайю, 90+3 (1:2).

"Фиорентина": Терраччано (Дронговски, 46), Кристофоро (Дабо, 80), Венути (Лакти, 80), Миленкович (Эйсерик, 68), Раньери, Терзич (Бираги, 46), Сапонара (Симеоне, 68), Бенасси (Баэс, 80), Кастровилли (Христов, 68), Влахович (Журковски, 68), Соттиль (Кьеза, 46).

"Бенфика": Злобин (Свилар, 46), Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Нуну Тавареш, Пиззи (Таарабт, 74), Габриэл (Жоау Филипе, 81), Флорентину (Фейса, 74), Сеферович, Рафа Силва (Кайю, 81), Рауль де Томас (Чикинью, 80).

Предупреждения: Рубен Диаш, 39. Рафа Силва, 48. Раньери, 50. Габриэл, 57. Бираги, 67.

Судья: Сибига (США).

25 июля. Гаррисон (Нью-Джерси). Стадион "Ред Булл Арена".