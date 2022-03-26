Бельгия сыграла вничью с Ирландией в товарищеском матче

Ирландия провела товарищеский матч против Бельгии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

За бельгийцев забили Миши Батшуайи и Ханс Ванакен.

В составе Ирландии отличились Чидози Огбене и Алан Брауни, который сравнял счет в конце второго тайма.

В следующем матче ирландцы сыграют дома 29 марта против команды Литвы. Бельгийцы в тот же день встретятся со сборной Буркина-Фасо.

Ранее команда Бельгии квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, команда Ирландии не смогла преодолеть квалификационный этап.