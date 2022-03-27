Нидерланды победили Данию, Эриксен забил первый гол после сердечного приступа

Сборная Нидерландов в товарищеском матче победила команду Дании со счетом 4:2. Встреча прошла в Амстердаме.

Дубль оформил Стиве Бергвейн. Еще по голу забили Натан Аке и Мемфис Депай.

В составе Дании отличились Янник Вестергор и Кристиан Эриксен. Последний забил через две минуты после выхода на замену.

Для 30-летнего Эриксена это первый матч и первый гол за национальную команду после сердечного приступа на Евро-2020.