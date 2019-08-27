Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией и Венесуэлой
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в сборную Колумбии перед товарищескими матчами против Бразилии (7 сентября) и Венесуэлы (11 сентября).
Полный список игроков выглядит следующим образом:
вратари — Давид Оспина («Наполи»), Алдаир Кинтана («Атлетико Насьональ»), Альваро Монтеро («Депортес Толима»), Эдер Шо («Патриотас»);
защитники — Стефан Медина («Раядос де Монтеррей»), Луис Мануэль Орехуэла («Крузейро»), Виллиам Тесильо («Леон»), Кристиан Борха («Спортинг»), Йерри Мина («Эвертон»), Джон Лукуми («Генк»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм Хотспур»), Оскар Мурильо («Пачука»);
полузащитники — Хуан Куадрадо («Ювентус»), Дэниел Муньос («Атлетико Насьональ»), Вильмар Барриос («Зенит»), Яйро Морено («Леон»), Орландо Беррио («Фламенго»), Джефферсон Лерма («Борнмут»), Матеус Урибе («Порту»), Луис Диас («Порту»)
нападающие — Дуван Сапата («Аталанта)», Рафаэл Сантос Борре («Ривер Плэйт»), Луис Муриэль («Аталанта»), Рохер Мартинес («Америка»).
Estos son los mediocampistas que han sido convocados para los amistosos de septiembre frente a @CBF_Futebol y @FVF_Oficial. #ElEquipoDeLaGente pic.twitter.com/M9pXkodENH— Selecci?n Colombia (@FCFSeleccionCol) August 27, 2019