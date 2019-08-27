Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией и Венесуэлой

19:07
Теги:

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил вызов в сборную Колумбии перед товарищескими матчами против Бразилии (7 сентября) и Венесуэлы (11 сентября).

Полный список игроков выглядит следующим образом:

вратари — Давид Оспина («Наполи»), Алдаир Кинтана («Атлетико Насьональ»), Альваро Монтеро («Депортес Толима»), Эдер Шо («Патриотас»);

защитники — Стефан Медина («Раядос де Монтеррей»), Луис Мануэль Орехуэла («Крузейро»), Виллиам Тесильо («Леон»), Кристиан Борха («Спортинг»), Йерри Мина («Эвертон»), Джон Лукуми («Генк»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм Хотспур»), Оскар Мурильо («Пачука»);

полузащитники — Хуан Куадрадо («Ювентус»), Дэниел Муньос («Атлетико Насьональ»), Вильмар Барриос («Зенит»), Яйро Морено («Леон»), Орландо Беррио («Фламенго»), Джефферсон Лерма («Борнмут»), Матеус Урибе («Порту»), Луис Диас («Порту»)

нападающие — Дуван Сапата («Аталанта)», Рафаэл Сантос Борре («Ривер Плэйт»), Луис Муриэль («Аталанта»), Рохер Мартинес («Америка»).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир