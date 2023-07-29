«Аталанта» без Миранчука обыграла «Борнмут» в товарищеском матче

«Аталанта» обыграла «Борнмут» в товарищеском матче — 3:1.

В составе «бергамасков» забивали Йоаким Меле, Тен Копмейнерс и Эммануэль Латте Лаф. У англичан отметился Маркос Сенеси.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук участия в матче не принимал. Как и форвард Расмус Хойлунд, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В следующем матче «Аталанта» сыграет с «Про Сесто» 2 августа и с «Унионом» (Берлин) 5-го числа.

«Борнмут» встретится с «Лорьяном» 5 августа.