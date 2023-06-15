Сборная России и «Зенит» вернули свой 2008-й. Аршавин творил магию, Широков красиво исполнил, Каряка сотрясал перекладину
Весна и лето 2008 года — особый период в истории российского футбола. Да, были и до и после еще яркие победы на международной арене, но настолько плотной концентрации волшебства на таком коротком отрезке времени мы не видели уже давно. Многие тогда вновь поверили, что у нас большое будущее в спорте номер один. Более того — что уже настали времена, когда национальная команда способна биться на равных (и даже переигрывать) мировых грандов. Многие в тот период и вовсе заразились футболом и заболели им на годы вперед.
Те несколько месяцев, за которые «Зенит» взял Кубок и Суперкубок УЕФА, а сборная России в промежуток между теми успехами устроила фурор на Евро-2008, казались настолько сюрреалистичными, что порой хотелось протереть глаза перед экраном. Иногда с трудом приходилось заставлять себя верить в то, что это правда, а не странный сон. Волшебник Хиддинк, «горящий» Аршавин, невероятный проход сквозь оборону «МЮ» только пришедшего из «Динамо» Данни — такое забыть невозможно.
Тем приятнее оказалось смотреть ретроматч между ветеранами «Зенита» и сборной России образца 2008 года, приуроченный к 15-летию их успехов. Это уже не первая подобная выставочная встреча. Летом 2021-го большой ажиотаж вызвала игра заслуженных зенитовцев и спартаковцев. Тогда матч прошел в качестве превью к Суперкубку страны, но оказалось, что интерес чуть ли не больше, чем к встрече действующих профессионалов. В сентябре 2022-го провели ответку, которую посвятили памяти Георгия Ярцева, — она собрала на «Открытие Банк Арене» более 11 тысяч зрителей. А аудитория недавней встречи в Волгограде между звездами «Ротора» и красно-белых составила и вовсе более 36 тысяч человек.
В этом плане матч ветеранов «Зенита» и сборной России стал не менее интересен. Тем более сезон РПЛ закончен, и в образовавшемся информационном вакууме это событие реально выделялось. Формат для подобных игр стандартный — два тайма по 30 минут. В составе — все главные действующие лица того времени. Правда, на тренерских скамейках отсутствовали и Гус Хиддинк, и Дик Адвокат.
Составы вышли смешанные — видно, что у обеих команд возникли проблемы с комплектацией. Потому отдельные моменты оказались не по канону 2008-го — например, у «Зенита» появились Вьештица, Игонин и Жирков, а за сборную России выступили Аленичев, Титов и Каряка.
Впрочем, все это детали, которые мало влияли на общую картину. А она рисовалась однозначная — в первом тайме ветераны «Зенита» играли более активно и организованно, регулярно создавая моменты у ворот Габулова. Особо неистовствовал Аршавин, как в лучшие времена, убиравший защитников за счет перекладывания корпуса и неожиданных рывков с мячом. Прекрасную форму продемонстрировали Жирков и Денисов. Первый бомбардировал чужую штрафную подачами и прострелами, второй — выжигал любые попытки активности соперника в центре поля.
В сборной России же вырисовался свой герой — неожиданно вышедший на позиции центрального защитника Каряка надежно действовал в обороне и с азартом в атаке. У своих ворот блокировал удары из пределов штрафной и рубил Аршавина после потери в центре поля, а впереди исполнил красоту, метров с 25 зарядив в перекладину (хотя, вероятно, спас Малафеев) и напомнив, почему его дальних «выстрелов» в свое время боялась вся лига.
Сразу после перерыва зенитовцы увеличили давление на ворота Габулова. В первом тайме кипер получил повреждение спины после сейва, но на этот раз футболисты в голубых футболках без конца подавали в его штрафную. Главную скрипку играл, естественно, Аршавин, творивший настоящую магию.
Казалось, что сборная России окончательно выдохлась, но именно в этот момент Евгений Алдонин бахнул издали как из пушки и застал врасплох Бородина, заменившего Малафеева. Вот что значит характер!
Но «Зенит» не собирался сдаваться и до ничьей дело таки довел. Денисов покатил в штрафную на Широкова, а Роман исполнил фирменный мягкий пас под удар — лучшему бомбардиру Кубка УЕФА-2007/08 Павлу Погребняку оставалось только расстрелять ворота.
Финальный свисток зафиксировал счет 1:1, ожидаемой серии послематчевых пенальти не состоялось — а было бы интересно посмотреть. Но в любом случае результат в этом матче точно не имел решающего значения. Главное, что мы увидели футбол в исполнении, пожалуй, самого крутого поколения в истории сборной России. А еще поностальгировали и вместе с двумя командами вернули свой 2008-й.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9