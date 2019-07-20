Аксель Витсель - о победе над "Ливерпулем": "Отличное испытание перед стартом сезона"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель в своем Twitter оценил победу своей команды в товарищеском матче с "Ливерпулем" (3:2).

– Отличное испытание для нас и хорошая победа во второй игре перед стартом сезона. Еще один шаг к оптимальной форме перед новым сезоном, – написал футболист.

Победный гол в матче забил 20-летний датчанин Якоб Брун Ларсен. Игра проходила на стадионе "Нотр Дам Стэдиум" в США. На арене собрались 40 361 человек в качестве зрителей.

Бельгийский полузащитник выступал за "Зенит" с сентября 2012 года до января 2017 года, после чего транзитом через китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел в "Боруссию", контракт с которой действует 30 июня 2022 года.