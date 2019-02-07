"Ахмат" победил "Вольфсберг" благодаря голам Иванова и Раванелли

"Ахмат" обыграл "Вольфсберг" в товарищеском матче (2:1). Голами в составе грозненского клуба отметились хавбеки Олег Иванов и Раванелли. Российская команда заканчивала встречу вдевятером из-за удалений.

"Ахмат" занимает 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 23 очка после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Вольфсберг" - "Ахмат" - 1:2 (1:2)

Голы: Иванов, 2 (0:1). Раванелли, 11 - с пенальти (0:2). , 13 (1:2).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Плиев, Мохаммади, Иванов, Швец, Раванелли, Исмаэл, Шиманьски, Балай.

Удаления: Лайтгеб (Вольфсберг), 35. Семенов (Ахмат), 44. Уциев (Ахмат), 86.

07 февраля. Белек. Стадион "Cornelia Diamond Sports Center".

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