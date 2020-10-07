«Я никуда не выхожу из дома уже месяц». Альваро Гонсалесу угрожали после матча с «ПСЖ»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес рассказал об угрозах в свой адрес после инцидента в матче с «ПСЖ».

«Не знаю, кто слил мой телефон, но у меня было два миллиона сообщений в WhatsApp, когда я приземлился в Марселе после игры. Каждую ночь я ложусь спать и, просыпаясь на следующее утро, получаю по 20 тысяч сообщений в WhatsApp.

Мой телефон — в руках полиции. Им удалось заблокировать определенные группы. Мне угрожали смертью, как и моим родителям. Моя мама владеет магазином, но она тоже получает сообщения.

Меня пугало то, что фотографии моей машины размещались в социальных сетях. Я никуда не выхожу из дома уже месяц», — заявил Гонсалес в интервью El Transistor.

Напомним, что Неймар, ударивший Альваро кулаком по голове сзади и получивший за это красную карточку, после матча обвинил испанца в расизме.