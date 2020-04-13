Во Франции массовые мероприятия запрещены до середины июля

Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что середины июля в стране запрещены массовые мероприятия. Это означает, что в этот период нельзя будет проводить спортивные турниры со зрителями.

Места массового сбора людей также остаются закрытыми. Чемпионат Франции по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса.

При этом глава государства сообщил, что с 11 мая во Франции будут немного смягчены карантинные меры.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.