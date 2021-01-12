Во Франции хотят сократить зарплаты футболистов из-за уменьшения доходов от продажи прав на ТВ-трансляции

Французские клубы во вторник начали общение с союзом игроков о сокращении зарплат футболистов из-за уменьшения доходов от продажи прав на ТВ-трансляции, сообщает Mundo Deportivо.

Отсутствие зрителей на трибунах, уход рекламодателей и уход испанской телекомпании Медиапро повлияли на финансовое состояние французских клубов, из-за чего некоторые клубы оказались на грани банкротства. Единственным выходом из такой ситуации может стать уменьшение зарплат футболистов.

Многие футбольные клубы по всему миру уже сокращали зарплаты своих футболистов во время первой волны коронавируса. Сезон 2019/2020 французской Лиги 1 был досрочно завершен, а в новом сезоне команды сыграли первый круг.