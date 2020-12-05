Верратти, Неймар и Мбаппе пропустят матч чемпионата Франции ради Лиги чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель решил дать лидерам команды отдохнуть. Полузащитник Марко Верратти, а также нападающие Неймар и Кильян Мбаппе не сыграют против «Монпелье» в 13-м туре лиги 1, сообщает Le Parisien.
Отдых предоставлен игрокам, чтобы они лучше были готовы к последнему матчу в группе Лиги чемпионов. Во вторник, 8 декабря, «ПСЖ» сыграет с «Истанбул ББ».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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