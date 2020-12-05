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Верратти, Неймар и Мбаппе пропустят матч чемпионата Франции ради Лиги чемпионов

02:27
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель решил дать лидерам команды отдохнуть. Полузащитник Марко Верратти, а также нападающие Неймар и Кильян Мбаппе не сыграют против «Монпелье» в 13-м туре лиги 1, сообщает Le Parisien.

Отдых предоставлен игрокам, чтобы они лучше были готовы к последнему матчу в группе Лиги чемпионов. Во вторник, 8 декабря, «ПСЖ» сыграет с «Истанбул ББ».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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