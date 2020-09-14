«ВАР видит мою агрессию, но не видит расиста». Неймар продолжает возмущаться в соцсетях

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал очередной пост в Twitter по поводу своего удаления в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Марселем»? (0:1). Бразилец раскритиковал работу видеоассистентов.

В концовке встречи Неймар ударил кулаком по затылку защитника провансальцев Альваро Гонсалеса, за что получил красную карточку. После удаления он заявил, что испанец проявил расизм в его адрес. По информации Telefoot, Гонсалес сказал: «Заткнись, грязная обезьяна».

«ВАР легко уловил мою «агрессию»... теперь я хочу увидеть кадры с расистом, называющим меня «грязной обезьяной»... я хочу их видеть! Что происходит?» — написал Неймар.