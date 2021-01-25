Вальверде может возглавить «Марсель»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может покинуть свой пост, сообщает Goal.

По сведениям источника, вместо португальца руководство клуба может назначить экс-тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Вальверде возглавлял «Барселону» с 2017 по лето 2020 года. Под его руководством каталонцы дважды стали чемпионом Испании и победителями Кубка и Суперкубка Испании.

«Марсель» после 20 матчей занимает шестое место в чемпионате Франции, имея в активе 32 очка.