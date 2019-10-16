В Париже появилась скульптура с изображением лица Неймара. Фото

На улицах Парижа появилась скульптура, на которой изображено лицо форварда «ПСЖ» Неймара. Автор произведения — бразильский скульптор Маркуш Марин.

Look at this Neymar Jr sculpture made by Brazilian artist Marcos Marin? The work is almost 3 meters high and will be on display for a month on Avenue George V, one of the most important in Paris!??



? https://t.co/yFqpAZxPyl#Neymar #NeymarJr #Brasil #Paris #France pic.twitter.com/sENdOduVXA — Neymar Jr. Site (@NeymarJrSite) October 15, 2019

Как сообщает Twitter официального сайта Неймара, высота скульптуры составляет три метра. Она будет в течение месяца находится на авеню Георга V — одной из центральных улиц Парижа.

27-летний бразилец в текущем сезоне провел пять матчей за «ПСЖ» и забил четыре мяча. Ранее сообщалось о его возможном переходе в «Реал» или «Барселону», но в итоге он остался в команде.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр