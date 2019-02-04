В матче любительских команд во Франции арбитр получил кулаком по лицу от игрока

В матче любительской лиги во французском округе Морбиан произошло нападение на судью. Как сообщает AFP, инцидент произошел в игре между "Керзеком" и "Эссор де Порт-Луи". Когда арбитр на 40-й минуте встречи назначил штрафной в пользу "Эссора", футболист "Керзека" в гневе ударил его кулаком по лицу.

Встреча была тут же остановлена, а на место событий вызвали полицию. Футболист принес свои извинения, однако полицейские завели дело на него. При этом сам пострадавший пока заявление в полицию не написал.