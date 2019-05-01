Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после поражения от "Монпелье" в 34-м туре чемпионата Франции (2:3) отметил, что в команде много травмированных. По его мнению, в такой сложной ситуации сейчас находится только его клуб.

- Ситуация всегда одинакова. Мы приехали в Монпеле с 15 игроками и двумя молодыми парнями из академии, потому что у всех остальных травмы, - цитирует RMC Тухеля. - "ПСЖ" каждые три дня играет с 16 футболистами в обойме. Я думаю, что мы единственный клуб в европейской десятке, который находится в такой ситуации.

"ПСЖ" дважды вел в счете, но проиграл "Монпелье"