Мбаппе рассказал, каким он видит свое будущее вне «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что готов выигрывать трофеи с новыми партнерами по команде.

«Хочу быть счастливым, я впервые покину свою страну, это будет невероятный опыт, мне нетерпится оказаться в моем новом клубе. Хочу завоевывать трофеи в кругу моих новых партнеров по команде», — цитирует Мбаппе CNN Sport.

Ранее француз поблагодарил парижский клуб за то, кем он стал в команде.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал».