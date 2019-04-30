"ПСЖ" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Франции уступил "Монпелье" (2:3). Для чемпиона это поражение стало третьим в последних четырех встречах лиги 1.

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Монпелье" – "ПСЖ" – 3:2 (1:1)

Голы: Ойонго, 12 – в свои ворота (0:1). Кимпембе, 21 – в свои ворота (1:1). Ди Мария, 62 (1:2). Делор, 80 (2:2). Камара, 85 (3:2).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго, Суарес (Лан, 73), Ле Таллек, Молле (Самбия, 83), Скири, Делор (Камара, 83), Лаборд.

"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Дагба, Дракслер, Паредес, Шупо-Мотинг (Кюрзава, 46), Ди Мария, Неймар.

Предупреждения: Кимпембе, 29. Бернат, 40. Суарес, 45+1. Скири, 56. Ле Таллек, 72. Дагба, 76. Кюрзава, 90.

Судья: Лесаж (Франция).

30 апреля. Монпелье. Стадион "La Mosson".