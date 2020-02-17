Тренер «Лилля»: «Вторым во Франции будет «Марсель»

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье уверен, что «Марсель» займет второе место в чемпионате Франции. «Марсель» в последнем матче обыграл «Лилль» со счетом 2:1 и имеет отрыв в 11 очков от третьего места.

— «Марсель» будет вторым, — цитирует AFP Гальтье. — С таким запасом очков ему будет трудно этого не сделать. Если не случится какой-то катаклизм.

Я думал, что в этой игре мы сделали самое сложное, когда открыли счет. Но с 60-й минуты у нас возникли проблемы с «физикой». Мы стали проигрывать борьбу и отступать, за что нас наказали. Мы были не так мобильны и упускали шансы. Меня немного раздражало поведение игроков «Марселя», которые постоянно тянули время в конце игры. Разочарован тем, как все сложилось.