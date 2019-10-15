Томас Тухель: «У Неймара доброе сердце»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель считает, что Неймар должен был подготовиться к критике со стороны парижских болельщиков за желание уйти в «Барселону» минувшим летом. Также Тухель подчеркнул, что бразилец на самом деле очень добрый и никому не желает зла.

— Иногда трудно понять, что перед вами хороший человек, когда вы видите его только на поле, — цитирует The Guardian Тухеля. — Но он хороший парень. У него доброе сердце. А болельщики просто выражали свое мнение. И я могу их понять. Это их право самовыражения. Они гордятся своим клубом, им неприятно слышать, что игрок неделями говорит о желании уйти. Я сказал Неймару, что в жизни иногда приходится сталкиваться с жесткой правдой и последствиями.