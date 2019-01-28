Судья матча "ПСЖ" - "Ренн": "Я совершил ошибку, не удалив Ньянга"

Французский арбитр Карим Абед признал, что должен был удалить нападающего "Ренна" М’Бая Ньянга за грубый фол против защитника "ПСЖ" Тило Керера. После просмотра видеоповтора судья оставил в силе свое решение и показал нарушителю лишь желтую карточку. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан.

– Я совершил две ошибки, – цитирует AFP Абеда. – В первый раз, когда показал желтую карточку. А вторую ошибку допустил, когда посмотрел повтор. Мне не хватило ясности понимания ситуации, чтобы решиться на удаление. Ошибки в нашей работе случаются даже после введения ВАР. К счастью, Керер не пострадал.