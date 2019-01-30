"Страсбур" обыграл "Бордо" и вышел в финал Кубка французской лиги

"Страсбур" выиграл у "Бордо" (3:2) в матче 1/2 финала Кубка французской лиги.
В составе победителей дубль сделал Лебо Мотиба, еще один гол в активе Людовика Айорка. У гостей забивали Юнусс Санкаре и Джимми Бриан.
В финале "Страсбур" сыграет с "Генгамом", который ранее обыграл "Монако" (2:2, пен - 5:4).
Кубок французской лиги
1/2 финала
"Страсбур" - "Бордо" - 3:2 (0:1)
Голы: Санкаре, 14 (0:1). Айорк, 49 (1:1). Мотиба, 55 (2:1). Мотиба, 60 (3:1). Бриан, 82 (3:2).
"Страсбур": Камара, Коне, Лала, Митрович, Мартинес, Каси, Томассон, Сиссоко, Фофана, Мотиба (Да Кошта, 78), Айорк (Прцич, 73).
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Паблу, Кунде, Плашил (Башич, 67), Санкаре (Камано, 72), Отавиу, Бриан, Калу, Карамо (Корнелиус, 58).
Предупреждения: Сиссоко, 45. Бриан, 82. Башич, 90+4.
Судья: Готье.
30 января. Страсбург. Стадион "La Meinau".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/cup/2018-2019/playoff/