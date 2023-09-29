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Сегодня, 16:45

Спортивный психолог объяснила, почему Бека-Бека в ближайшее время нельзя допускать до игр в «Ницце»

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Спортивный психолог Александра Хусаинова в комментарии для «СЭ» рассказала, что следует сделать бывшему полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека после попытки суицида.

«Однозначно игроку нужен перерыв. Потому что суицидальное поведение является выходящим за норму привычного поведения. Нужна работа не просто с психологами, а с психиатрами или с психотерапевтами. Допускать его к работе не то что нельзя, это для него не полезно. Мы должны говорить о безопасности спортсменов и игроков. Для него это небезопасно, потому что любая игра — это стресс. Спустя время он сможет реабилитироваться. Это не говорит о том, что человека вычеркнут на всю жизнь из общества. Естественно, здесь стоит решать врачам, насколько он готов как физически, так и психологически. Причем специалистам, которые непосредственно с ним контактируют», — сказала Хусаинова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 сентября стало известно, что Бека-Бека намеревался спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Отмечалось, что причиной его срыва могли стать проблемы в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи. На данный момент футболист находится в безопасности.

Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».

Алексис Бека-Бека чуть не&nbsp;спрыгнул с&nbsp;моста. Бывший футболист «Локомотива» чуть не спрыгнул с моста. Что произошло с Бека-Бека?

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
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Спасатели увели Бека-Бека с края моста в Ницце, жизни футболиста ничего не угрожает
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 - : -
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

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Нант

 1 1 0
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