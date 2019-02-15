СМИ: CAS поддержит "ПСЖ" в вопросе финансового fair play

Спортивный арбитражный суд в Лозанне поддержит "ПСЖ" в вопросе соответствия финансовому fair play, сообщает журналист Солен Шеррье. УЕФА проводил проверку клуба по поводу возможного нарушения финансового fair play, несмотря на то, что клуб выполнил требования по продаже футболистов на 50 миллионов евро.

В текущем сезоне "ПСЖ" занимает первое место в чемпионате Франции, имея в активе 59 очков из возможных 66. В 2017 году парижане совершили два самых дорогих трансфера в истории футбола - купили Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона и взяли в аренду у "Монако" Кильяна Мбаппе с обязательным выкупом в размере 180 миллионов.