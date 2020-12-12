«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Анже»
«Сент-Этьен» и «Анже» поделили очки в матче 14-го тура чемпионата Франции. Команды не забили голов.
Чемпионат Франции
Лига 1
14-й тур
«Сент-Этьен» — «Анже» — 0:0
«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Будебуз (Аушиш, 74), Камара (Гурна-Дуат, 88), Нейу, Амума (Аби, 74), Буанга (Ривера, 88), Норден (Хазри, 60).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Капель, 83), Кабо (Эль Мелали, 68), Фюльжини (Бобишон, 83), Кулибали, Перейра Лаж (Диони, 74), Баокен (Шо, 74).
Предупреждения: Дебюши, 33. Мукуди, 39. Камара, 66. Капель, 85. Думбья, 88. Эль Мелали, 90+1.
Судья: Мигельгорри.
11 декабря. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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