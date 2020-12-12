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«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Анже»

00:51

«Сент-Этьен» и «Анже» поделили очки в матче 14-го тура чемпионата Франции. Команды не забили голов.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

«Сент-Этьен» — «Анже» — 0:0

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Будебуз (Аушиш, 74), Камара (Гурна-Дуат, 88), Нейу, Амума (Аби, 74), Буанга (Ривера, 88), Норден (Хазри, 60).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Капель, 83), Кабо (Эль Мелали, 68), Фюльжини (Бобишон, 83), Кулибали, Перейра Лаж (Диони, 74), Баокен (Шо, 74).

Предупреждения: Дебюши, 33. Мукуди, 39. Камара, 66. Капель, 85. Думбья, 88. Эль Мелали, 90+1.

Судья: Мигельгорри.

11 декабря. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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